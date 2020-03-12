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Mersin'de kusurlu motosiklet sürücülerine ceza

Mersin'de, bin 149 motosiklet sürücüsüne 630 bin 696 lira ceza kesildi.

12.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:04
Mersin'de kusurlu motosiklet sürücülerine ceza
Mersin 'de, bin 149 motosiklet sürücüsüne 630 bin 696 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosiklet kazalarının en aza indirilebilmesi amacıyla kentin çeşitli bölgelerinde denetimlerde 5 bin 42 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.
Kontrollerde kusurlu bulunan bin 149 sürücüye kask takmamak, ehliyetsiz kullanım suçlarından 630 bin 696 lira ceza verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Mersin, Güncel

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