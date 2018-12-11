Mersin'de Kuvvetli Rüzgar

Mersin
'de saatte 40 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin, dün yaptığı uyarıda kuvvetli rüzgar beklediği kentlerden Mersin'de, rüzgar nedeniyle dalga boyları 5 metreye kadar ulaştı. Merkez Akdeniz
ve Yenişehir
ilçesinin sahil bölümüne vuran dalgalar nedeniyle su birikintileri oluştuğu görüldü.
Balıkçılar da yer yer saatte 40 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle teknelerini kıyıya çekti.
Rüzgarın etkisinin, bu gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Mersin
11 Aralık 2018 Salı 18:19