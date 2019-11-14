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Mersin'de kuvvetli yağış uyarısı

MERSİN (İHA) – Mersin il genelinde sabaha karşı başlaması ve yarın gün boyu sürmesi beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

14.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:37Mersin'de kuvvetli yağış uyarısı
MERSİN (İHA) – il genelinde sabaha karşı başlaması ve yarın gün boyu sürmesi beklenen kuvvetli yağış uyarısı yapılarak, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıya göre, yarın Mersin il genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu gece saat 03.00 sıralarında başlaması yarın gece yarısına kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi beklenen sağanakta yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve deniz üzerinde küçük çaplı hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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