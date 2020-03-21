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Mersin'de leylekler görsel şölen oluşturdu

MERSİN'de, ilkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç etmeye başlayan leylekler, kent semalarında görsel şölen oluşturdu.

21.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:26
Mersin'de leylekler görsel şölen oluşturdu

MERSİN'de, ilkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç etmeye başlayan leylekler, kent semalarında görsel şölen oluşturdu.

Sıcak iklime sahip bölgelere göç etmek için yola çıkıp Doğu Akdeniz semalarında süzülen yüzlerce leylek, Mersin ve ilçelerinde görülmeye başlandı. Kentin göç yolunda olması nedeni ile gökyüzünde süzülen leyleklerin ahenk içerisinde kanat çırpması, görsel şölene dönüştü. Leylekler, vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mersin, Güncel

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