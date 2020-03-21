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Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı

Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattıMERSİN'de, İlkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, kent ve ilçe semalarında görsel şölene neden oldu.

21.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:50
Mersin 'de leylekler görsel şölen yaşattı
MERSİN'de, İlkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, kent ve ilçe semalarında görsel şölene neden oldu.
Soğuk bölgeden sıcak iklimli bölgelere göç etmek için yola çıkıp Doğu Akdeniz semalarında süzülen yüzlerce leylek, Mersin ve ilçelerinde görülmeye başladı. Kentin göç yolunda olması nedeni ile gökyüzünde süzülen leyleklerin ahenk içerisinde kanat çırpması, görsel şölene dönüştü. Gökyüzünü kaplayan leylekler, vatandaşları kendilerine hayran bıraktı. Mersin’de leylekler görsel şölen yaşattı

Kaynak: DHA

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Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı
Etiketler : Mersin, Güncel

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