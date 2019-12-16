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Mersin'de mağazada hırsızlığa tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

16.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:40Mersin'de mağazada hırsızlığa tutuklama
'in ilçesinde bir mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Bulvarında bir mağazadan yaklaşık 10 bin lira değerinde giysinin çalınması üzerine soruşturma başlattı.
İnceleme yapan ekipler, bir şüphelinin mağazanın kapısını kırarak iş yerinden mont, ceket ve pantolon çaldığını tespit etti.
Ekipler, hırsızlığı yapanın A.C. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan A.C. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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