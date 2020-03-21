Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de mahalle mutfakları hizmete girmeye başladı - Haberler

Mersin'de mahalle mutfakları hizmete girmeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların "3 TL'ye 3 çeşit yemek" yiyebileceği 'Mahalle Mutfakları Projesi'ni hayata geçirdi.

21.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:17
Mersin'de mahalle mutfakları hizmete girmeye başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların "3 TL'ye 3 çeşit yemek" yiyebileceği 'Mahalle Mutfakları Projesi'ni hayata geçirdi. 'Tenceremiz paylaşım için kaynıyor' sloganıyla hayata geçirilen projede, dezavantajlı mahallerdeki vatandaşlara yemekler ücretsiz ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesi, ilkini Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi yerleşkesinde hizmete kazandırdığı mahalle mutfağının yanı sıra 3 mobil dağıtım aracıyla da akşam 17.00-19.00 saatleri arasında kentin farklı mahallelerindeki vatandaşlara "3 TL'ye 3 çeşit yemek" hizmeti sunuyor. Büyükşehir'in mobil mutfak aracında ise dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlara yemekler ücretsiz ulaştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hassasiyetini en üst seviyede tutan Büyükşehir Belediyesi, yemeklerin yapımından dağıtımına kadar hijyen tedbirlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda vatandaşlar kaplar içerisinde aldıkları yemekleri evlerine götürüp tüketebiliyor. Büyükşehir ayrıca 770 hasta ve yaşlı vatandaşa yemeklerini ücretsiz bir şekilde ulaştırarak koronavirüs nedeniyle yaşadıkları zorlu süreci hafifletiyor. Türkiye'nin birçok kentinden göç alarak farklı kültürlere ve kimliklere kucak açan Halkkent Mahallesi yaklaşık 17 bin, Güneykent Mahallesi ise 13 bin civarı vatandaşı bünyesinde barındırıyor. Çoğunlukla asgari ücretle çalışan vatandaşların ikamet ettikleri mahallelerde, emekli ve memurlar da önemli bir kesimi oluşturuyor. Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallelerdeki çalışan vatandaşların çoğu, akşam mesai bitiminde toplu taşıma araçlarında geçen yaklaşık 40 dakikalık bir zaman diliminin ardından evlerine ulaşabiliyor. İlki bu tarz bir yapıya sahip bir bölgede hizmete giren mahalle mutfağı, vatandaşa akşam saatlerinde 3 TL'ye 3 çeşit sıcak yemeğe ulaşma imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı yemek üretim ve dağıtım alanlarındaki hijyeni en üst seviyede tuttuklarını belirterek, "Aynı hassasiyeti bizler de gösteriyoruz. Hem yemek pişirdiğimiz alanlarda hem de servis yaptığımız alanlarda hijyen konusu bizim için de çok önemli. Ürettiğimiz ve dağıttığımız alanlarda dezenfeksiyon işlemini çok önemsiyoruz. Bu konuda günlük bakımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Personellerimizi de bu konuda ciddi bir eğitim sürecine aldık ve gerçekten bu hassas konunun üzerinde duruyoruz" dedi.

İlkini Halkkent Mahallesi'nde hizmete sundukları 'mahalle mutfakları' ile özellikle dezavantajlı bölgelerdeki vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Gökayaz, "Mahalle mutfaklarının Meclis'ten geçmesiyle birlikte ilk çalışmayı Halkkent'te bulunan Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'mizde yapmış bulunmaktayız. Buradaki amacımız özellikle dezavantajlı bölgelerde vatandaşlarımıza 3 TL'ye 3 çeşit yemek sunmak. Bu çalışmayı daha sonra diğer mahallelerde, özellikle dezavantajlı bölgelerde sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mahalle mutfağı modelinin işleyişinden de bahseden Gökayaz, "Burada iki tür hizmet sunuyoruz. Vatandaşlarımız isterlerse gelip yemeklerini burada yiyebiliyor. İsterlerse de aile durumlarına göre talep ettikleri ölçüde evlerine götürebiliyor. 3 TL şeklinde sembolik bir rakam belirledik" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses’in mezarının üzerine gömüldü Haberler
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor - Haber Hastane personelinden steril maske üretimi - Haber Çanakkale'de arabalı vapur sefer sayısı azaltıldı - Haber (Havadan fotoğraflarla) Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi - Haber Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading