Mersin'de Mantar Toplarken Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

Mersin
'de mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki yaşlı adam, bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün oğlu ve torunu ile merkez Mezitli
ilçesi Demirışık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar toplamaya giden 80 yaşındaki M.A, mantar toplarken kayboldu.
Oğlu ve torunu yaşlı adamı bulamayınca durumu jandarma bildirdi. Jandarma
, AKUT Mersin ekibi ve AFAD
ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaşlı adam, gece geç saatlerde bulundu.
Ailesine teslim edilen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma,Mezitli,Mersin
25 Kasım 2018 Pazar 15:30