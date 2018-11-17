17 Kasım 2018, 17:04
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Mersin'de Mantardan Zehirlenme Şüphesi

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 107 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 107 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Topladıkları mantarları yiyen 107 yaşındaki Eşe Uslu, kızı, damadı ve 2 torunu rahatsızlanmaları üzerine, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan aile bireylerinden Uslu, sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Diğer 4 kişinin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Erdemli,Mersin
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:04