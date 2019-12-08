Haberler » Güncel » Mersin'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında - Haber

Mersin'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

Tarsus ilçesinde bir marketten hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

08.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:20Mersin'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
ilçesinde bir marketten hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Fahrettinpaşa Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki markete gelen çalışanlar iki televizyonun yerinde olmadığını fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Görüntülerde markete gelen yüzü maskeli şüphelilerden birinin kapıda beklediği, ikisinin de iş yerinden televizyonları alıp çıktıkları yer alıyor.
Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Çorum'da apartman çatısındaki yangın paniğe neden oldu - Haber
18:06 Ankara alışverişler iyiliğe dönüşüyor - Haber
18:06 Muğla'da kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haber
18:04 Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi - Haber
18:00 Belçika'da geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
16:11 Duvar yıkılınca, Fransızlarla yaşanan çatışmanın izleri ortaya çıktı - Haber
16:00 Almanya'da iki aşırı sağcı, 11 yaşındaki başörtülü kızı yere düşürüp tekmeledi! - Haber
15:35 Canını hiçe saydı! Yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
8.12.2019 18:16:37