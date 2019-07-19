Haberler» 3. Sayfa» Haber

Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Mersin polisinin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

19.07.2019 09:45 Mersin
Mersin polisinin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adresi izlemeye alan ekipler, ihbarın doğru olduğunu tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, para karşılığında fuhuş yapan bir müşteri ile kadını ve kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.

Müşteri ile mağdur kadın emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken M.Ö. isimli şahıs ise 'fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet çıkış gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şüpheli, yüzünü de eliyle kapatarak görüntü alınmasına izin vermedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:40   Kanada ve İtalya polisinden 48 noktaya ortak operasyon
10:39   Muhtarı bıçaklayan şahıs yoğun bakımda
10:39   Başakşehir'de hurdalık olarak kullanılan bir arazide yangın çıktı.
10:33   (Özel) Esenyurt'ta esnafı önce öldürdüler sonra yaktılar, dehşet anları kamerada
10:30   (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek geldi, sevince boğuldu
10:28   16 yaşındaki genç kendini astı
10:27   FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri yapılanmasına darbe