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Mersin'de matematik ve teknoloji projesi eğitim programı düzenlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

22.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:42Mersin'de matematik ve teknoloji projesi eğitim programı düzenlendi
'in ilçesinde "Matematik ve Teknoloji ile Veriden Bilgiye Öğrenme Yolculuğu Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.
Programa , Polonya, Bulgaristan ve Kuzey 'dan gelen konuklar matematik ve teknoloji alanlarında bilgi alışverişinde bulundu.
Proje Koordinatörü Mustafa Özdemir, yaptığı açıklamada, proje ortağı olan 5 farklı ülkeden eğitimcileri ağırlamaktan keyif duyduklarını belirtti.
Düzenlenen programın ülkeler arasındaki iş birliğine katkı sağladığını ifade eden Özdemir, proje kapsamında bilgi alışverişinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen konuklara tarihi ve turistik yerleri de gezdireceklerini kaydetti.

Makedonya, Letonya, Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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