Mersin'de merdiven altı maske ve tulum imalathanesine baskın

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde jandarma ekiplerince, izinsiz koruyucu maske ve tulum üreten imalathaneye yapılan baskında 13 bin maske ve 1000 tulum ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Nusretiye Mahallesi'nde izinsiz olarak koruyucu maske ve tulum imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı üzerine Sağlık Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte belirlenen adreste yapılan arama ve incelemede, işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile vergi levhasının olmadığı, Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almadan ve steril olmayan koşullarda koruyucu maske ve tulum imal ettiği tespit edildi. İş yerinde ele geçirilen 13 bin adet koruyucu maske, 462 adet koruyucu tulum ile bin adet maske yapımında kullanılan lastiğe el konularak İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. İzinsiz faaliyet gösteren iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA