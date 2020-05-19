Mersin'de meşaleli, havai fişekli 19 Mayıs kutlaması

Mersin'de meşaleli, havai fişekli 19 Mayıs kutlamasıMersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hem havadan hem karadan hem de denizden coşkuyla kutlandı.

Mersin'de meşaleli, havai fişekli 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 23:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:49
Mersin'de meşaleli, havai fişekli 19 Mayıs kutlaması
Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hem havadan hem karadan hem de denizden coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Saatler 21.00'i gösterdiğinde meşaleler yakıldı, havai fişekler atıldı. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kutlamada yüzlerce meşale yakıldı. Mahalle sakinlerinin ellerinde Türk Bayraklarıyla caddeye çıkarak destek verdiği kutlama renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliği organize eden Samet Karataş, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ise '19 Mayıs Kutlu Olsun' yazılı ışıklı bir tekne ile bayram coşkusunu denize taşıdı. Teknenin Beşiktaş Meydanı'ndan çıkışı sırasında gökyüzünü havai fişekler kuşattı. Teknede şarkılar ve marşlar çalındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe Meydanları'nın yanı sıra Viranşehir'de de süren havai fişek gösterileri Mersinlilere unutulmaz bir 19 Mayıs yaşattı.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş, 19 Mayıs, Mersin, Güncel, Haber

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