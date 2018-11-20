Mersin'de Mevlit Kandili'nde Doğan Bebeklere Ziyaret

Mersin
Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Mevlit Kandili gecesinde doğan bebekler ziyaret edilerek, isimleri kondu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ve İl Müftüsü Şaban Kondi, kandil gecesi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekleri ve annelerini ziyaret etti.
Dünyaya gelen 18 bebeğin kulağına ezan okuyan Kondi, ailelerinin belirlediği isimleri çocukların kulaklarına söyledi.
Bazı aileler kandil dolayısıyla çocuklarına Muhammed, Fatma, Zeynep gibi isimleri koydu.
Kondi ve Bahçacı ziyarette, bebeklere çeyrek altın takarken, çeşitli hediyeler verdi.
İl Sağlık Müdürü Bahçacı, hastanede dünyaya gelen bebeklere, kamet getirilerek isimlerini koyduklarını söyledi.
Günün anısına birçok ailenin, bebeğine "Muhammed" isimini koyduğunu belirten Bahçacı, "Çok değerli ve anlamlı bir çalışma. Bu çalışmadan dolayı bir farkındalık olmasını istiyoruz. Zaten bir evladın anne ve baba üzerindeki haklarından birisi güzel isim konulmasıdır. Diğerleri de soyunun belli olması, evlilik çağına geldiğinde evlendirilmeleridir. Böylece bu günde güzel isimler kondu." ifadesini kullandı.
Bahçacı, müftülükle yaptıkları bu çalışmanın tüm Türkiye
'ye örnek olmasını diledi.
Mersin,Kandil Dağı