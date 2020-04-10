Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin'de mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık paketi yardımı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ve yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında, kentte çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi...

10.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:48
Mersin'de mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık paketi yardımı
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler ve yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında, kentte çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerine gıda kolisi ve sağlık paketi yardımı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde çadırlarda kalan ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu mevsimlik işçilere 300 gıda kolisi ve sağlık paketi ulaştırıldı.
İçinde deterjandan şampuana, sabundan kolonya ve ıslak mendile kadar çeşitli temizlik malzemelerinin yer aldığı sağlık paketini IOM üstlenirken, Büyükşehir Belediyesi, içinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı gıda kolisini hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine verdi.
Büyükşehir Belediyesinin IOM ile birlikte mevsimlik tarım işçilerine yönelik yaptığı yardım çalışmalarına kentin farklı noktalarında da devam edeceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Uyum Masası'nda görev yapan Çağan Coşkuner, salgınla mücadele kapsamında belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık paketi yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:34: Kovid-19 hastası yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı - Haber 11:33: Ayvacık'ta sosyal mesafeli çelenk töreni - Haber 11:32: İSTANBUL'DA HASTANE ÇALIŞMALARI GECE DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ -2 - Haber 11:32: Ayvalık'ta pazarlara dezenfektan tüneli - Haber 11:32: Kepez Belediyesi, iş yerlerindeki esnaftan üç ay kira almayacak - Haber 11:19: 90 yaşındaki Alya Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu - Haber 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber