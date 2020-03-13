Mersin'de, minibüs ve taksiler dezenfekte edildi
MERSİN'de, Şoförler ve Otomobilciler Odası'nca koronavirüse karşı minibüsler ile taksilerde dezenfekte çalışması yapıldı.
13.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:12
MERSİN'de, Şoförler ve Otomobilciler Odası'nca koronavirüse karşı minibüsler ile taksilerde dezenfekte çalışması yapıldı.
Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Zabıta Daire Başkanlığı ile minibüs ve taksilerde dezenfekte çalışması yapıldı. Oda Başkanı Veysel Sarı, 1000 taksi ile 194 minibüsün dezenfekte edildiğini belirterek, "Dezenfekte işlemi yapılmayan araçlar sefere çıkamayacak" dedi.Öte yandan Toroslar Belediyesi'nce de camiler, eğitim kurumları, Kur'an kursları, kamu kurumları, muhtarlık binaları, dernekler, kreşler, kahveler, parklar ve sosyal tesislerde dezenfekte çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce görevlendirilen özel ekip ise cuma namazı öncesi ilçe merkezinin yanı sıra yaylalardaki camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Zabıta Daire Başkanlığı, Güncel
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