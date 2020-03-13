Mersin'de minibüs ve taksiler ilaçlandı
Mersin'de minibüs ve taksiler ilaçlandıMERSİN'de Şoförler ve Otomobilciler Odası, koronavirüs önlemleri çerçevesinde minibüsler ile taksilerde dezenfekte işlemi yaptı.
13.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:37
Mersin 'de minibüs ve taksiler ilaçlandı
MERSİN'de Şoförler ve Otomobilciler Odası, koronavirüs önlemleri çerçevesinde minibüsler ile taksilerde dezenfekte işlemi yaptı.
Şoförler ve Otomobilciler Odası, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte, minibüs ve taksilerde dezenfekte işlemi yaptı. Oda Başkanı Veysel Sarı, bin taksi ile 194 minibüste dezenfekte işlemi yaptıklarını belirterek, "Dezenfekte işlemi yapılmayan araçlar sefere çıkamayacak" dedi.
Öte yandan Toroslar Belediyesi de camiler, eğitim kurumları, Kuran kursları, kamu kurumları, muhtarlık binaları, STK'lar, dernekler, kreşler, kahvehaneler, parklar ve sosyal tesislerde dezenfekte işlemi yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce görevlendirilen özel ekip ise, cuma namazı öncesinde ilçe merkezinin yanı sıra yaylalardaki camilerde dezenfekte çalışması yaptı.
MERSİN'de Şoförler ve Otomobilciler Odası, koronavirüs önlemleri çerçevesinde minibüsler ile taksilerde dezenfekte işlemi yaptı.
Şoförler ve Otomobilciler Odası, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Zabıta Daire Başkanlığı ile birlikte, minibüs ve taksilerde dezenfekte işlemi yaptı. Oda Başkanı Veysel Sarı, bin taksi ile 194 minibüste dezenfekte işlemi yaptıklarını belirterek, "Dezenfekte işlemi yapılmayan araçlar sefere çıkamayacak" dedi.
Öte yandan Toroslar Belediyesi de camiler, eğitim kurumları, Kuran kursları, kamu kurumları, muhtarlık binaları, STK'lar, dernekler, kreşler, kahvehaneler, parklar ve sosyal tesislerde dezenfekte işlemi yürütüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce görevlendirilen özel ekip ise, cuma namazı öncesinde ilçe merkezinin yanı sıra yaylalardaki camilerde dezenfekte çalışması yaptı.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Mersin'de minibüs ve taksiler ilaçlandı
Etiketler : Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Mersin, Güncel
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