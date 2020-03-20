Mersin'de molotofkokteyli atılan iş yerinde yangın çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir markete molotofkokteyli atarak yangına neden olan 2 şüpheli aranıyor.Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'ndaki bir markete gelen 2 kadın, molotofkokteyli atarak kaçtı.Markette çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürülemeyince olay yerine itfaiye sevk edildi.Ekiplerin alevleri söndürmesinin ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA