Haberler » 3. Sayfa » Mersin'de motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü - Haberler

Mersin'de motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

24.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:30Mersin'de motosiklet tırın altında kaldı: 1 ölü
'in ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Mahallesi, D-400 karayolunun Antalya Mersin istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, E.Ö. yönetimindeki 06 JTJ 91 plakalı tır, önünde seyreden Kerim Yıldız (72) yönetimindeki 33 VNH 61 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü tırın altında kaldı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kerim Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır şoförü E.Ö. gözaltına alındı. - MERSİN

Çeşmeli, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 17:08:46