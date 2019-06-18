MERSİN'DE, MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

MISIR'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olan ve darbeciler tarafından yargılandığı duruşma salonunda yaşamını yitiren Muhammed Mursi
için Mersin
'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Öğlen namazının ardından kent merkezindeki Ulu Cami önünde, İl müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazında Vali Ali İhsan Su
, AK Parti
İl Başkanlığı yönetimi, Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) ve İnsani Yardım Vakfı
(İHH
) üyeleri ile vatandaşlar Mursi için saf tuttu. Toplanan kalabalık, Mursi başta olmak üzere tüm şehitler ve İslam coğrafyasında huzurun egemen kılınması için dualar etti.
Cenaze namazı sonrası bir basın açıklaması yapan AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Fatmanur Yontar Ateş, 2 bin 357 gündür Mısır
zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam Dünyası'nın suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşu ile Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır dedi.
Batının Mısır'daki olaylara sessiz kaldığını söyleyen ADG Mersin Şube Başkanı Abdullah Akmaz ise Küresel sistemin, en çok da bilişim teknolojilerinin oluşturduğu etki ile galeyana getirdiği sokak gösterilerinin devamında, 3 Temmuz 2013'de Mısır'da silahlı kuvvetler yönetime el koymuş, ilginçtir ki sürekli 'demokrasi, insan hakları ve özgürlük' diyen batı, Mısır'da yapılan darbeye ve 1 gün sonra da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutuklanmasına sessiz kalmıştır. Merhum Cumhurbaşkanı Mursi'nin, Cenab-ı Hakkın lütfuna mahzar olduğuna inanıyoruz. Tüm İslam Ümmeti'ne sabırlar diliyoruz diye konuştu.