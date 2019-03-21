Mersin
'de nevruz 10 bin kişi ile kutlandı
MERSİN'de Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasına yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Merkez Akdeniz
ilçesindeki Tırmıl Miting Alanı'nda düzenlenen nevruz kutlama programı için alana girişler öğlen saatlerinde başladı. Yöresel sanatçıların konser verdiği kutlamalara katılan yaklaşık 10 bin kişi, müzik eşliğinde baharın gelişini kutladı. Bazı vatandaşlar alana HDP flamaları ve Türk Bayrakları ile birlikte geldi.
Vatandaşlar, polisin yoğun güvenlik aldığı programda Türkçe ve Kürtçe sloganlar attı.
Halkların Demokratik Partisi, Mersin, Güncel
Kaynak: DHA