Mersin'de nikahlara koronavirüs tedbiri

Mersin 'de, evlenmek isteyen çiftlerin nikahları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edilen salonlarda, maske takılarak atılan imzalarla kıyıldı.

Mezitli Belediyesi, daha önce nikah günü alarak dünya evine girmek isteyen çiftler için Evlendirme Memurluğunu dezenfekte etti.

Nikahlara gelin ve damat, şahitler ve nikah memuru hariç kimse alınmazken, katılımcıların tamamına maske takma zorunluluğu getirildi.

Çiftlerin yakınları nikah törenini, salonunun dışındaki pencerelerden takip etti. Bazı çiftler ise imza attıkları anı cep telefonlarından canlı yayın yaparak, yakınlarıyla paylaştı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, yeni nikah müracaatlarını durdurduklarını, eskiden gün alanlar için ise bazı tedbirler aldıklarını belirtti.

Nikahlarını ertelemek isteyen vatandaşlara gereken kolaylığın sağlandığını aktaran Tarhan, "Nikahlarını kıymak isteyen çiftlerimizin taleplerini misafir getirmemeleri şartıyla kabul ediyoruz. İki şahit huzurunda nikahlarını kıyıyor ve bu mutlu günlerinin belgeleri olan evlilik cüzdanları veriliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA