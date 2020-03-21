Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de nikahlara koronavirüs tedbiri - Haberler

Mersin'de nikahlara koronavirüs tedbiri

Mersin'de, evlenmek isteyen çiftlerin nikahları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edilen salonlarda, maske takılarak atılan imzalarla kıyıldı.

21.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:26
Mersin'de nikahlara koronavirüs tedbiri

Mersin 'de, evlenmek isteyen çiftlerin nikahları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edilen salonlarda, maske takılarak atılan imzalarla kıyıldı.

Mezitli Belediyesi, daha önce nikah günü alarak dünya evine girmek isteyen çiftler için Evlendirme Memurluğunu dezenfekte etti.

Nikahlara gelin ve damat, şahitler ve nikah memuru hariç kimse alınmazken, katılımcıların tamamına maske takma zorunluluğu getirildi.

Çiftlerin yakınları nikah törenini, salonunun dışındaki pencerelerden takip etti. Bazı çiftler ise imza attıkları anı cep telefonlarından canlı yayın yaparak, yakınlarıyla paylaştı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, yeni nikah müracaatlarını durdurduklarını, eskiden gün alanlar için ise bazı tedbirler aldıklarını belirtti.

Nikahlarını ertelemek isteyen vatandaşlara gereken kolaylığın sağlandığını aktaran Tarhan, "Nikahlarını kıymak isteyen çiftlerimizin taleplerini misafir getirmemeleri şartıyla kabul ediyoruz. İki şahit huzurunda nikahlarını kıyıyor ve bu mutlu günlerinin belgeleri olan evlilik cüzdanları veriliyor." ifadesini kullandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Mezitli, Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses’in mezarının üzerine gömüldü Haberler
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor - Haber Hastane personelinden steril maske üretimi - Haber Çanakkale'de arabalı vapur sefer sayısı azaltıldı - Haber (Havadan fotoğraflarla) Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi - Haber Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading