Mersin'de "Nitelikli Din Hizmetleri Çalıştayı" Yapıldı

11 Aralık 2018 Salı 11:03



11 Aralık 2018 Salı 11:03

Mersin İl Müftülüğü ile Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından "Nitelikli Din Hizmetleri Çalıştayı" yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleşen çalıştayda katılımcılara, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetler sinevizyon eşliğinde anlatıldı.Çalıştaya, İl Müftüsü Şaban Kondi, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Çalıştay, katılımcıların önerilerinin alınmasıyla sona erdi.