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Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi

Mersin'de jandarma trafik timlerince öğrenci servisleri, velilerin de katılımıyla denetlendi.

09.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:48
Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi
Mersin 'de jandarma trafik timlerince öğrenci servisleri, velilerin de katılımıyla denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca, okullarda bulunan öğrenciler içerisinden seçilen okul geçit görevlilerine, jandarma trafik timleri eşliğinde okul ve yaya geçitlerinde araçların durdurulması ve öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanmasına yönelik uygulamalı eğitim verildi. Bunun yanında öğrenciler, yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri gerektiği, servis araçlarına nasıl binmeleri ve emniyet kemeri takmaları hususunda bilgilendirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Mersin, 3. Sayfa
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