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Mersin'de öğrenciler için yeni robotik kodlama atölyeleri açıldı

Mersin'de, 10 okulda kurulan robotik kodlama atölyelerin açılışı yapıldı.

12.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:10Mersin'de öğrenciler için yeni robotik kodlama atölyeleri açıldı
'de, 10 okulda kurulan robotik kodlama atölyelerin açılışı yapıldı.
Mersin Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) iş birliğinde düzenlenen "Türkiye'nin Geleceğinde Biz de Varız" projesi kapsamında 10 okulda kurulan robotik kodlama atölyelerinin toplu açılış töreni 75. Yıl Fen Lisesi'nde yapıldı.
Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, açılışın ardından atölyeyi gezdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekli, gençlerin robotik kodlamaya ilgi duyduğunu belirterek, "Gençlerimizin önünü açarak, onların kısa sürede üretime katkı sağlayacak bireyler haline getirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Ara eleman yetiştirmek için çıktığımız yolda aranan elemanlar yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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