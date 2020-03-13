Mersin'de öğrenciler İdlib şehitleri anısına fidan dikti
Mersin'de öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin anısına fidan dikti.
13.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:48
Mersin 'de öğrenciler, Suriye 'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin anısına fidan dikti.
Pirireis Ortaokulu öğrencileri, Toroslar ilçesinde bulunan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarındaki alanda, şehitlerin isimlerini taşıyan servi fidanlarını toprakla buluşturdu.
Etkinliğe katılan Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Fidan dikimine, Mersin Orman İşletme Müdürü Hüseyin Çakıcıoğlu ile öğretmenler de katıldı.
Pirireis Ortaokulu öğrencileri, Toroslar ilçesinde bulunan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarındaki alanda, şehitlerin isimlerini taşıyan servi fidanlarını toprakla buluşturdu.
Etkinliğe katılan Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Fidan dikimine, Mersin Orman İşletme Müdürü Hüseyin Çakıcıoğlu ile öğretmenler de katıldı.
Kaynak: AA
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