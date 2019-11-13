Haberler » Güncel » Mersin'de öğrencilerden geri dönüşüme destek - Haber

Mersin'de öğrencilerden geri dönüşüme destek

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler, 750 atık pil toplayarak geri dönüşüme katkı sağladı.

13.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:34Mersin'de öğrencilerden geri dönüşüme destek
'in ilçesinde öğrenciler, 750 atık pil toplayarak geri dönüşüme katkı sağladı.
Silifke Rotary Kulübü tarafından hazırlanan "Haydi Çocuklar İş Başına Projesi" kapsamında bir etüt merkezi öğrencileri doğada atık pil topladı.
Öğrenciler topladıkları pilleri proje koordinatörüne teslim etti.
Silifke Rotary Kulübü Başkanı Fatma Uyar Atalay, yaptığı açıklamada, öğrencilerde doğa bilinci oluşturmak amacıyla bu projeyi başlattıklarını söyledi.
Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini dile getiren Atalay, projeye destek sağlayanlara teşekkür etti.
Öğrencilere desteklerinden dolayı çeşitli hediyeler verildi.

Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:55 Yaban hayvanları fotokapanla kayıt altına alınıyor
11:54 Çorak araziyi kivi bahçesine çevirdi
11:54 Soylu: "Kandildeki o ahlaksız adamlar onların kravat takmış sözcüleri Kürt kardeşlerimi düşünüyor...
11:54 Aynı yerde saatler sonra; 6 kişinin ölümden döndüğü kaza ders olmadı
11:49 Büyükbaş hayvanlar firarda
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
11:02 Atatürk'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya'nın tartışma yaratan fotoğrafı gerçek çıktı
11:01 Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı
10:46 Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
10:36 Bayrampaşa'da metro istasyonunda taciz iddiası ortalığı karıştırdı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 11:55:32