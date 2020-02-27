Haberler » Güncel » Mersin'de öğrencilere kar sürprizi - Haber

Mersin'de öğrencilere kar sürprizi

Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Mersin'de, öğrencilerin eğlenebilmesi için okul bahçelerine kamyonlarla kar taşındı.

27.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:12Mersin'de öğrencilere kar sürprizi
Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu 'de, öğrencilerin eğlenebilmesi için okul bahçelerine kamyonlarla kar taşındı.
Belediyesi, öğrencilerin karla oynayabilmesi için Torosların eteğinden kar topladı. Kamyonlarla ilçeye taşınan tonlarca kar, 18 okulun bahçesine döküldü.
Teneffüse çıktıklarında büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler, kardan adam yapıp, kar topu oynayarak "beyaz eğlencenin" keyfini çıkardı.
Öğrencilerle birlikte kar topu oynayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Akdeniz denince akla kar değil, deniz, sıcak ve nem gelir. Fakat biz bugün ilçemizin birçok okulunda çocuklarımıza kar getirdik. Bu etkinliğimizle, bizler de onlar için kar festivali düzenlemiş olduk. Kar göremeyen çocuklarımıza güzel bir sürpriz yaptık." ifadesini kullandı.

Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
27.02.2020 15:34:47