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Mersin'de öğrencilere kırtasiye yardımı

Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

16.09.2019 15:38Mersin'de öğrencilere kırtasiye yardımı
Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle 800 öğrenciye kırtasiye yardımı gerçekleştirildi.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere yardım etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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