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Mersin'de öğrencilerin yol çilesi sona erdi

Mersin'in yüksek kesimlerinde yol olmadığı için okula, çamurlu ve çukurlu araziden gitmek zorunda kalan öğrencilerin imdadına, belediye ekipleri yetişti.

09.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:08
Mersin'de öğrencilerin yol çilesi sona erdi
Mersin 'in yüksek kesimlerinde yol olmadığı için okula, çamurlu ve çukurlu araziden gitmek zorunda kalan öğrencilerin imdadına, belediye ekipleri yetişti.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güzeloluk ve Kuşluca Mahalleleri arasında kalan bölgedeki arazi şartlarından dolayı öğrenci servislerinin alım yapamaması sebebiyle okula gitmekte zorluk yaşayan 22 öğrencinin bulunduğu bilgisini alan ekipler, harekete geçti.
Bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dolgu malzemeleri kullanarak 3 kilometre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip yol açtı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeloluk Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan, çalışmaların öncesinde öğrencilerin olumsuz yol koşulları nedeniyle okula giderken sıkıntı yaşadığını belirterek, okul servisinin evlere 2 kilometre uzaklıkta öğrenci alımı yapabildiğini, velilerin öğrencileri traktörle servise götürüp geri aldığını kaydetti.
Doğan, belediyenin bölgede gerçekleştirdiği yol açma çalışmalarının ardından öğrencilerin okula daha rahat koşullarda ulaştığını aktardı.
Mahalle sakinlerinden üç çocuk babası Veli Böcülü de belediye ekiplerine teşekkür etti.
Çocuklardan Sultan Böcüoğlu da arkadaşlarıyla birlikte evlerine kadar ilk defa servisle gitmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Güzeloluk, Mersin, Güncel
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