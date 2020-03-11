Mersin'de öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu, beğeni aldı
Mersin'de öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu, beğeni aldıMERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi.
11.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:11
Mersin 'de öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu, beğeni aldı
MERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi. Video, izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü dolayısıyla hazırlanan videoda öğretmenler, okul müdürleri, yardımcıları ve öğretmenler, şehrin çeşitli ilçelerinde manzara eşliğinde İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu. Videoda ayrıca kentin tarihi mekanlarına da vurgu yapılırken, seyredenler tarafından büyük beğeni aldı.
MERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi. Video, izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü dolayısıyla hazırlanan videoda öğretmenler, okul müdürleri, yardımcıları ve öğretmenler, şehrin çeşitli ilçelerinde manzara eşliğinde İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu. Videoda ayrıca kentin tarihi mekanlarına da vurgu yapılırken, seyredenler tarafından büyük beğeni aldı.
Kaynak: DHA
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