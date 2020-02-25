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Mersin'de öğretmenler "Deniz ve Orman Okulu"nda eğitim aldı

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönüllü öğretmenlerle yürütülen "Erdemli Deniz ve Orman Okulu Projesi" kapsamında öğretmenlere doğa eğitimi verildi.

25.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:10Mersin'de öğretmenler
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönüllü öğretmenlerle yürütülen "Erdemli Deniz ve Orman Okulu Projesi" kapsamında öğretmenlere doğa eğitimi verildi.
Talat Tabiat Çamlığında gerçekleştirilen ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve Üniversitelerinden akademisyenlerin de destek verdiği eğitime 45 öğretmen katıldı.
İki gün süren eğitim sonunda öğretmenlere katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen projenin gelecek yıllarda sadece Mersin'de değil tüm yurtta uygulanması çabası içinde olduklarını söyledi.
Erdemli Deniz ve Orman Okulu projesinin ikincisini tamamladıklarını belirten Açıkyörük, eğitim alan öğretmenlerin öğrencilerini ilçeye getirerek bir günlerini doğayla iç içe geçirerek bilgi ve becerilerini arttıracaklarını kaydetti.
Açıkyörük, projenin uygulanmasına katkı verenlere teşekkür ederek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

Göktepe, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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