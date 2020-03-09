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Mersin'de okul servisleri denetlendi

Mersin'de jandarma trafik timlerince öğrenci servislerini denetlendi.

09.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:48
Mersin'de okul servisleri denetlendi
Mersin 'de jandarma trafik timlerince öğrenci servislerini denetlendi.
Öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde ayrıca okullarda öğrenciler içerisinden seçilen okul geçit görevlilerine de eğitim verildi.
Jandarma ekipleri okul geçit görevlilerine okul ve yaya geçitlerinde araçların durdurulması, öğrencilerin yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri ve servis araçlarına nasıl binmeleri ve

emniyet kemeri takmaları konusunda bilgiler verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Mersin, Güncel
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