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Mersin'de okullar sürekli ilaçlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesindeki okullarda haşere ve diğer zararlılara karşı sürekli olarak ilaçlama çalışması yapıyor.

03.10.2019 10:55Mersin'de okullar sürekli ilaçlanıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesindeki okullarda haşere ve diğer zararlılara karşı sürekli olarak ilaçlama çalışması yapıyor. Okulların kapalı olduğu hafta sonları gerçekleştirilen çalışmalarda, okul girişleri ve bahçeleri detaylı şekilde ilaçlanıyor.

78 bin öğrencinin eğitim gördüğü Tarsus'ta da Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus- Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, okullarda düzenli olarak ilaçlama çalışması yürütüyor. Ekipler, sokak, cadde, park ve diğer ortak kullanım alanlarının yanı sıra çocukların eğitim gördükleri okullarda da haşere ve diğer zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. İlaçlama ekipleri, kent merkezinde bulunan okulların yanı sıra bağlı mahallelerde de yer alan okulların giriş ve çıkış bölümlerini, bahçelerini haşere ve diğer zararlılara karşı program dahilinde sürekli olarak ilaçlıyor. Okul idarelerinin istekleri doğrultusunda zararlılara karşı da lokal olarak ilaçlama çalışması da yapan ekipler, okul eklentileri içerisinde yer alan çocuk oyun alanlarını ve dinlenme bölümlerini de haşerelerin ürememesi için ilaçlıyor.

İlaçlama faaliyetleri, çocukların ve öğretmenlerin kokudan etkilenmemeleri için özellikle okulların kapalı olduğu hafta sonları gerçekleştiriyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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