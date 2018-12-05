Mersin'de Okullar Tatil Edildi

Mersin
'de kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış ve sel uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla ilimiz genelinde 6 Aralık
2018 Perşembe günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, tüm ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 6 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - MERSİN
Mersin
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:21