Mersin'de Okullar Yarın Açık Olacak

Mersin
Valiliği tarafından, kentte yarın okulların tatil edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada yoğun yağış nedeniyle yarın okulların tatil edildiğine yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.
Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberlerin asılsız olduğu ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:
"Bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Mersin'de yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır."
Mersin
06 Aralık 2018 Perşembe 20:05