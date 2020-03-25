Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mersin'de okunamayan su sayaçları için WhatsApp kolaylığı - Haberler

Mersin'de okunamayan su sayaçları için WhatsApp kolaylığı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, korona virüs tedbirleri kapsamında abone hizmetleri için WhatsApp hattından kolaylık sağlanacağı bildirildi.

25.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:39
Mersin'de okunamayan su sayaçları için WhatsApp kolaylığı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, korona virüs tedbirleri kapsamında abone hizmetleri için WhatsApp hattından kolaylık sağlanacağı bildirildi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Okuma görevlilerimiz tarafından abonelerimizin sayaçlarında herhangi bir nedenle okuma işlemi yapılmaması durumunda, sayaçların fotoğraflarının, evlerinden çıkmadan mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden gönderilmesiyle faturalandırma yapılabilecektir. Abonelerimiz, ayrıca aynı hat üzerinden su faturalarına itiraz, abonelik sonlandırma ve aboneliklerini üzerine almak isteyenlerin randevu talebi işlemlerini de gerçekleştirebilecektir. Çeşitli sebeplerden su sayaçları okunamayan abonelerin, sayaçlarının gösterge kısmının fotoğrafını, abone numarasını ve diğer abone işlemlerini '0537 715 3 527' numaralı telefona gönderdikleri takdirde, sayaç okuma servisimiz tarafından faturalandırma yapılırken müdürlüğümüze gelmeden işlemleri sonuçlandırılacaktır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:44: Aksaray'da yaralı flamingoya tedavi - Haber 17:43: Başkan sınır tanımadı - Haber 17:43: Rum Kesimi'nde papazlardan 'koronavirüs' duası - Haber 17:43: 67 yaşındaki vatandaşın büryan talebi karşılandı - Haber 17:42: 'Odun yardımı yapacağız' diyerek girdikleri evden altın çaldılar - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber