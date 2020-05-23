Mersin'de orman yangını (2)
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
23.05.2020 04:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:30
Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.
Yangına çevre ilçelerden gelen ekiplerin de desteğiyle müdahale devam ediyor.
Bölgedeki şiddetli rüzgarın ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği görüldü.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA