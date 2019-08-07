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Mersin'de orman yangını

Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı.

07.08.2019 12:20 Mersin'de orman yangını
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesi içinde bulunan bahçelerin birinde yangın çıktı. Bir süre sonra büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter yangına havadan, karadan da 18 arazöz, su tankları ve orman işçileri müdahalede bulunuyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışırken, sivil vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırılıyor.
(İHA)

Gülnar, Mersin, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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