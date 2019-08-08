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Mersin'de orman yangını

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

08.08.2019 15:42 Mersin'de orman yangını
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.
Kuskan Mahallesi'ne bağlı Bademcik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile 4 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.
Yangının büyümesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri de sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık 3 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kuskan, Gülnar, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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