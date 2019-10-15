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Mersin'de orman yangını

Mersin'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

15.10.2019 23:30Mersin'de orman yangını
Mersin'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçenin yüksek rakımlı Kılıç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, ilk etapta 3 helikopter, 25 arazöz, 1 dozer ve orman işçileriyle müdahale edildi.
Bölgedeki 13 ayrı noktadan yükselen alevleri kontrol altına almak için Adana, Antalya ve Konya'dan takviye ekipler ile 5 arazöz daha söndürme çalışmalarına katıldı.
Yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangını, kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.

Anamur, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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