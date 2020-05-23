Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı (3)

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

23.05.2020 07:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 07:11
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Karatepe mevkisindeki kızılçam ormanından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.
Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.
Çevre ilçelerden gelen ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.
Yangının soğutma çalışmaları tamamlandı. Mersin’de orman yangını kontrol altına alındı (3)

Kaynak: AA

Etiketler: Karatepe, Aydıncık, Mersin, Güncel, Haber

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