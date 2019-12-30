Haberler » Güncel » Mersin'de orman yol ağ planları yenileniyor - Haber

Mersin'de orman yol ağ planları yenileniyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı için programda yer alan 16 yeni yol için çalışmalara başladı.

30.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:20 Mersin'de orman yol ağ planları yenileniyor
Orman Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı için programda yer alan 16 yeni yol için çalışmalara başladı.

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ormanların çok yönlü fonksiyonel faydalarının hizmete sunulmasına yönelik dere, yamaç, bağlantı yolları gibi birçok ana ve tali yolun yapımı işinin 'orman yolları ağ planları' dahilinde yapıldığını söyledi. Bu kapsamda sayısal arazi modeli, coğrafi bilgi sistemi ve orman yolları planlanması yapımı ve bakımı tebliği dikkate alınarak, 8 orman işletme müdürlüğüne bağlı 66 orman işletme şefliğinde 2019 yılına kadar 40 orman yolu ağ planlarının yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirten Akduman, "2019 yılı başında 3 adet yol ağ planı için ihale yapılmıştır. Yıl içerisinde 22 adet yeni işletme şefliği kurulmuştur. 3 adet yol ağ planı ödeneği ile sonradan alınan 2 adet programla 5 adet işletme şefliğinin planlaması gerçekleştirilmiştir. Yeni kurulan 22 adet işletme şeflik dolayısıyla 43 adet yol ağ planı yenilenmesin gerekiyor. 2020 yılında 16, 2021 yılında 15, 2022 yılında da 12 adet yapılarak bitirilmesi hedefleniyor. 2020 yılı için programda yer alan 16 yol ağ planının yapımı için hazırlıklara başlandı" dedi. - MERSİN

Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:14   Hava Harp Okulundaki askeri öğrencilerin davası - Haber
13:14   Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oldu - Haber
13:13   Emniyet Genel Müdürlüğü: Torbalı'daki zanlı yaralı olarak yakalandı - Haber
13:13   İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı - Haber
13:08   Neyimi alacaklar demeyin - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:15:28