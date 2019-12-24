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Mersin'de ormanlık alanda ağaçların kesilmesine tepkiler

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin'de 74 bin metrekarelik ormanlık alanda ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

24.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:30 Mersin'de ormanlık alanda ağaçların kesilmesine tepkiler
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'de 74 bin metrekarelik ormanlık alanda ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.
Tarhan, yaptığı açıklamada, yaşanan olayın oldukça üzüntü verici olduğunu belirtti.
Ormanların korunması gerektiğini ifade eden Tarhan, kişisel rant yüzünden ağaçların kesildiğini savundu.
Kamuoyunun duruma ses yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Tarhan, "Buna herkesin karşı çıkması gerekir. Artık buna dur demek gerekiyor. Bir yönetici olarak kendi bölgemde olmasını ve yapanların yanına kar kalmasını hazmedemiyorum. Gelin sesimizi daha gür çıkaralım. Bu orman kıyımı da son olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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