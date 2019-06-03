Mersin
'de oteller doldu
Mersin'in Erdemli
ilçesinde bulunan UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi
'nde, Ramazan Bayramı
dolayısıyla sahillerde ve otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, havanın sıcak ve güneşli olmasıyla sahilleri doldurmaya başladı. Mersin'in en önemli turizm merkezlerinden olan Kızkalesi'nde ise sahillerde ve otellerde yoğunluk yaşanıyor.
Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şirin Öztop, Ramazan Bayramında otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağını belirterek, 2019 yaz sezonu turizmi Ramazan Bayramı ile birlikte başlamış bulunuyor. Kızkalesi denizi ve güneşi ile muhteşem bir yer. Yaşlı, emekli, engelli vatandaşlarımızın da çok rahat bir şekilde denize girebileceği bir yer. Kızkalesi'nde günlük yat turu, dalış turizmi ve rafting gibi aktivitelerde yapılmaktadır. Kızkalesi sahilinin en önemli özelliği de kumunun çok ince olması ve taşın bulunmaması. Ramazan Bayramı öncesinde otellerimizin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı dedi
Başkan Yardımcısı Öztop, Mersin'in yaz aylarında güneşi ve denizi ile muhteşem bir yer olduğunu ifade ederek, Onun için bu yıl 90 günlük yaz sezonunda dolu dolu bir tatil sezonu geçirmeyi bekliyoruz. Kızkalesi, yaz sezonuna hazır ve bütün tatilcilerimizi Kızkalesi'ne bekliyoruz diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedeniyle Doğu Akdeniz
'in tatil ve turizm yerlerinden olan Kızkalesi, Ayaş
, Susanoğlu bölgelerinde deniz ve güneşin tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar, doyasıya denize girip tatilin tadını çıkartıyor.
Kaynak: DHA
Güncel