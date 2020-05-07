Haber, Son Dakika, Haberler

Mersin'de otobanda hareketlilik, otogarda sessizlik hakim

Mersin'de otobanda hareketlilik, otogarda sessizlik hakimMersin'e giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda araç trafiği yoğunluğu yaşanırken, otogarda ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.

07.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:02
Mersin'de otobanda hareketlilik, otogarda sessizlik hakim
Mersin'e giriş ve çıkış yasağını kaldırmasının ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda araç trafiği yoğunluğu yaşanırken, otogarda ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Giriş-çıkış yasağının kaldırılmasının ardından otoban gişelerinde hareketlilik başladı. Artan yoğunlukla birlikte İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda yasağın devam ettiği 24 ilden gelenlerin izin belgesi alması gerekiyor. Kente giriş için gişelere gelen vatandaşların izin belgesi sorgulanıyor. İzin belgesi bulunanların geçişine izin veren ekipler, izni bulunmayanlara da önce cezai işlem uyguluyor ardından ise geri gönderiyor. Öte yandan, yurt dışından gelerek karantina sürecini tamamlayan ve kente girmek isteyen vatandaşlara da 14 gün kendisini evde izole edeceğini taahhüt eden belgeyi imzalatıyor. Özel kıyafetler giyen ekipler kente girmek isteyen vatandaşların ateşini de ölçüyor. Yüksek ateş ve koronavirüs semptomları gösteren bir durumla karşılaşılması halinde ise sağlık kuruluşuna sevki sağlanıyor. Mersin'de giriş çıkış yasağının sona ermesine rağmen otogarda bir hareketlilik yaşanmadı. Otogarda sessiz hakim olurken, firma yetkilileri seyahat edecek yolcu bekliyor. Mersin’de otobanda hareketlilik, otogarda sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Mersin, Adana, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Haberler
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım’ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Haberler
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Haberler››Güncel››Mersin'de otobanda hareketlilik, otogarda sessizlik hakim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:46: Adana'da karantina süresi dolan 358 kişi, evlerine gönderildi - Haber 18:45: Sivas il merkezinde 8 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı - Haber 18:45: Viranşehir'de mera kavgası: 1 ölü, 10 yaralı - Haber 18:43: İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesine geri döndü - Haber 18:43: Kilis'te bir sokak karantinaya alındı - Haber 18:15: Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı - Haber 17:27: Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Haberler 17:08: Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı - Haber 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler