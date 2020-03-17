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Mersin'de otobüs ve servis araçlarına denetim

Mersin'de jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan servis ve otobüsleri denetledi.

17.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:56
Mersin'de otobüs ve servis araçlarına denetim

Mersin 'de jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan servis ve otobüsleri denetledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, denetimlerde sivil trafik personelleri yolcu indirme-bindirme noktalarından otobüs veya minibüslere binerek seyahat esnasında şoförleri gözlemledi.

Çeşitli kontrollerde bulunan ekipler, sürücülere ve yolculara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Mersin, Güncel

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