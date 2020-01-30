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Mersin'de otomobil denize düştü: 1 ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde denize düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.

30.01.2020 19:17 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:23Mersin'de otomobil denize düştü: 1 ölü
'in ilçesinde denize düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Korkmaz (23) 33 T 8035 plakalı otomobiliyle deniz kenarına geldi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle, otomobil kayalıkları aşarak denize düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, Sahil Güvenlik personeli ile birlikte bir süre deniz içerisinde otomobili aradı. Otomobil, olay yerine gelen dalgıç ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince vinç kullanılarak denizden çıkartıldı. Araç içerisinde sıkışan Oğuzhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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