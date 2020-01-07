Mersin'de otomobil su dolu menfeze devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin
'in Mut ilçesinde otomobilin su dolu menfeze devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 J 9555 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak su dolu menfeze devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine giden jandarma ekiplerinin kurtardığı Ali Büyükgüdük, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilde Yunus Gök'ün de bulunduğu bilgisi üzerine menfezde arama yapan ekipler sonuç alamadı.
İş makinesiyle sudan çıkarılan araçta da Gök'ü bulamayan ekipler, bölgede arama başlattı.
Gök'ün cesedi, kaza yerine 200 metre uzaklıktaki çalılıklara takılmış olarak bulundu.